Variante urbanistica, è polemica

La variante urbanistica e Marcignana: scattano nuove polemiche. "Questo Pd non riesce più a confrontarsi con i cittadini", dice Leaonardo Masi (Buongiorno Empoli) dopo l’incontro al circolo Mcl di Marcignana. Un incontro tra il sindaco e la giunta e la cittadinanza del quartiere. "In discussione la variante urbanistica che avrà a oggetto anche l’area verde che divide la Zignago dal centro abitato di Marcignana, per capirsi l’area che era destinata a ospitare il gassificatore – si legge in una nota –. Il tentativo del sindaco di rassicurare i cittadini sulla chiusura del tema Gassificatore non ha fatto i conti con la sensibilità e la richiesta dei marcignanesi che chiedono che venga mantenuta una fascia di terreno agricolo tra la legittima richiesta di espansione della Zignago e le case". E poi l’attacco: "Il sindaco – prosegue Masi – con il suo solito comportamento, ha abbandonato la discussione e con lei anche i papabili candidati del Pd per le prossime elezioni amministrative, i quali si sono guardati bene dall’intervenire. Compito di un’amministrazione deve essere quello di ascoltare e provare a trovare delle strade che possano garantire le lecite richieste di tutti. Non mi pare che questa maggioranza ci stia riuscendo".