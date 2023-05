Varco elettronico per la Ztl

Sarà attivato a partire dal 1 di giugno il varco elettronico di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato nel centro storico di Montaione. Il dispositivo, dotato di telecamera, controllerà la zona compresa tra via Roma, piazza della Repubblica, via Ammirato, via Cresci, piazza Branchi, piazza della Concordia, piazza Ammannati, via del Giglio, via Chiarenti e via Mozza. Saranno sorvegliati anche gli accessi ai vicoli del Fiore, Torto, Buio, Medio, delle Mura, della Fornace, della Rosa e dell’Orto. Ai residenti e proprietari di immobili in centro, verrà inviata una comunicazione con tutte le informazioni relative alla richiesta di autorizzazione all’accesso. Per informazioni si consiglia di contattare il comando della municipale di Montaione allo 0571 699222.