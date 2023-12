Vanni presenta i punti del programma

Daniele Vanni, candidato sindaco alle primarie del Pd di Vinci ha presentato alla Casa del Popolo il programma elettorale. I cittadini, che hanno partecipato numerosi hanno manifestato interesse durante la serata, in cui è stato dato ampio spazio ad interventi e domande. Un programma, quello di Daniele Vanni, che è sempre stato definito "un cantiere aperto", da costruire assieme ai cittadini, e a cui i tavoli programmatici dello scorso 22 novembre hanno dato un impulso notevole.

Cinque i punti cardine su cui esso poggia: in prima posizione le politiche educative, con le proposte di Generazione futura; Discovery Vinci, con lo sviluppo del territorio grazie a turismo e cultura; Un amico in comune, per la semplificazione e l’avvicinamento dei cittadini all’ente locale; Vivere Vinci, sui progetti per migliorare la qualità della vita; Effetto farfalla, piccole azioni e grandi cambiamenti per una Vinci sostenibile. Ad introdurre i 5 progetti del programma sono stati Laura Pasquinucci, Matilde Giraldi, Sara Giotti, Laura Tagliaferri e Lorenzo Micheli. Nelle prossime settimane, l’aspirante candidato sindaco incontrerà i cittadini per esporre le proprie idee in tutte le frazioni del comune di Vinci. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 11 dicembre ore 21.15 alla Casa del Popolo di Sovigliana.