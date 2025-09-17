Vannacci sulle elezioni: "La Lega vince col 90%"

La campagna elettorale della Lega per le prossime elezioni regionali è sempre più nel vivo e ieri, a sostenere i candidati dell’Empolese Valdelsa Susi Giglioli, Marco Cordone, Angelo Fiore e Ilaria Valeri, è arrivato anche il vicesegretario nazionale Roberto Vannacci. Ad attenderlo, oltre a un nutrito gruppo di fedelissimi e sostenitori, anche i carabinieri schierati lungo via Tinto di Battifolle, nel caso i membri del CSA Intifada di Empoli si fossero fatti vedere come avevano annunciato. Un’eventualità non realizzata, che ha però dato l’occasione a Vannacci di salutare i militari dell’Arma con enfasi non appena sceso dall’auto che, con un’ora di ritardo rispetto a quanto annunciato dagli organizzatori dell’evento, lo ha depositato davanti al bar Cristallo, luogo dell’incontro.

Vannacci parte ’cauto’: "Prendo esempio da Kirk e non mi sottraggo ai dibattiti, perché si vince col potere delle idee e non con la violenza. E la violenza oggi è a sinistra". Poi elenca quello che sta a cuore alla Lega in Toscana e che il Carroccio farà dopo aver vinto “con il 90 per cento dei consensi, perché è la percentuale che avremo. Vogliamo porti, aeroporti, infrastrutture, strade, sanità efficiente, niente liste d’attesa. Siamo per lo sviluppo e non per dire di no a tutto". A domande sul tema ambientale, Vannacci risponde citando stati africani molto poveri che usano combustibili che inquinano tantissimo: "Non c’è ambientalismo senza ricchezza e sviluppo. Solo progresso e ricchezza consentono la tutela dell’ambiente". Dall’ambiente alla gestione dei rifiuti. I candidati leghisti alle regionali sono unanimi nel condannare come “costosa e inefficace“ la gestione del governatore e candidato Giani. Cordone ricorda che il loro programma per la regione “prevede impianti di smaltimento in ogni Provincia“.

Ma l’argomento che domina la scena, dal veterano Cordone alla neofita Valeri, è la sicurezza. "Vogliamo un Centro per il rimpatrio - precisa Giglioli - a Sollicciano il 64% dei detenuti è di origine extracomunitaria e questo dice tutto". "Vent’anni fa quando giravo per Empoli ero tranquilla anche di notte - ha chiosato Valeri - adesso non più. E questo deve cambiare". "Ho cominciato a fare politica - ha aggiunto Fiore - perché voglio un territorio sicuro per i miei figli e il Pd oggi non si occupa della sicurezza delle persone su questo territorio".

Francesca Cavini