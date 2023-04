’Vanghetti e pellegrini medici di avanguardia’ L’incontro con gli autori

Domani alle 18 alla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli si terrà la presentazione del libro ’Vanghetti e Pellegrini medici di avanguardia’, scritto a quattro mani dall’ingegner Paolo Cioni, presidente del Comitato Croce Rossa di Empoli, e Raimonda Ottaviani. L’evento, a cui parteciperanno entrambi gli autori, è organizzato dal Club 41 Empoli numero 42 in collaborazione con la Misericordia di Empoli e il patrocinio del Comune di Empoli. Giuliano Vanghetti, nato a Greve in Chianti nel 1861 e morto nel 1940 a Empoli, dove gli è stata dedicata anche una via, è stato un medico ortopedico, famoso per aver condotto innovative sperimentazioni di protesi per arti amputati, in particolare quelli superiori. Augusto Pellegrini, primario di chirurgia all’ospedale Melino Mellini di Chiari, grazie al grado di maggiore della Croce Rossa, lo incaricò di organizzare e dirigere all’interno del nosocomio lombardo un Centro per mutilati. Del resto, le necessità belliche della Prima Guerra Mondiale incrementarono rapidamente e in tutta Europa i progressi della tecnologia e dell’efficacia protesica con molti chirurghi che tradussero in pratica i principi di Vanghetti.