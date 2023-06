Un altro atto vandalico alla stazione. Porta della sala d’aspetto sfondata, segnalata una banda sospetta

Montelupo Fiorentino, 17 giugno 2023 - L’ultimo episodio si era verificato nelle vacanze pasquali: vetri rotti e infissi sradicati. A distanza di neppure due mesi ci risiamo. E’ stata nuovamente presa di mira la stazione ferroviaria di Montelupo-Capraia. Stavolta i vandali si sono accaniti sulla porta che conduce alla sala d’aspetto, colpita in più punti, probabilmente con una mazza o un oggetto simile. Il tentativo di sfondamento si è tradotto in vetri frantumati e danni soprattutto sotto al maniglione anti panico. Il pericolo è segnalato dal nastro bianco e rosso che è stato sistemato sul vetro; la porta resta aperta ma c’è da sperare che nessuno si faccia male. La foto scattata lato binario 2 ha iniziato a circolare anche sui social, innescando un dibattito che non è certo nuovo. C’è chi giura di vedere "tutte le sere verso le 22.30 una banda di ragazzi proveniente da Capraia con i cappucci delle felpe. Banda sospetta". Segnalazione, questa, che sarebbe stata fatta anche alle forze dell’ordine. E torna urgente il tema dell’istallazione di telecamere di video sorveglianza, richieste già a dicembre dal capogruppo Forza Italia all’Unione dei Comuni Giuseppe Romano, dal consigliere comunale montelupino Daniele Bagnai e Diego Crocetti, coordinatore comunale Capraia e Limite.

"Quanto nuovamente accaduto alla Stazione di Montelupo-Capraia – sottolinea Giuseppe Romano – costituisce la triste ma inevitabile conseguenza dello stato delle cose, ossia della totale assenza di adeguati interventi atti a prevenire episodi di questa natura".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Diego Crocetti: "Viene spontaneamente da chiedersi chi è che corrisponderà il denaro necessario per riparare gli ennesimi danni cagionati da queste inammissibili condotte. Una domanda che contiene purtroppo già la risposta, ossia i cittadini. Val la pena di ricordare alle autorità istituzionali interessate, come la stazione di Montelupo-Capraia sia classificata come “Bronze” da Trenitalia, ovvero frequentata da 500 a 1000 passeggeri giornalieri. Tale circostanza rende ancora più inammissibile la pressocchè totale assenza di iniziative adeguate in tema di sicurezza".