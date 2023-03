Vandali scatenati in piazza Imbrattato il pavimento

Stavolta non c’entrano nulla gli attivisti di Ultima Generazione, né le proteste sul clima. Trattasi probabilmente di una ragazzata, un gesto fatto da chi neanche immaginava esattamente quello che stava realizzando. E però i graffiti che sono comparsi in piazza del Popolo, cuore pulsante del paese, hanno richiesto un bel po’ di lavoro e fatica agli operai comunali, che nella mattinata di ieri si sono dovuti adoperare per cancellare i graffiti realizzati da ignoti. Nessuna scritta né messaggio particolare, solo una stella e qualche cerchio realizzati sul pavimento della piazza che hanno mandato su tutte le furie amministratori e residenti. Dopo le pronte segnalazioni di quanto avvenuto, il sindaco Alessio Mugnaini si è mobilitato per porre rimedio a quell’atto di vandalismo. Perpetrato non tanto per lanciare un messaggio, quanto probabilmente per combattere la noia. Il che forse è pure peggio. "Per ogni testa vuota che fa le scritte con le bombolette spray sui beni pubblici – ha scritto sul suo profilo Facebook lo stesso Mugnaini – c’è sempre qualcuno a cui tocca pulire e sottrarre tempo che si poteva utilizzare per fare altre cose più urgenti e necessarie. Grazie ai nostri operai che prontamente intervengono sempre per sistemare i danni fatti contro il patrimonio pubblico". Il graffito è stato quindi cancellato e chissà che adesso non vengano anche individuati i responsabili. Non è la prima volta che sul territorio vengono vandalizzati beni pubblici con scritte e graffiti, a volte anche con messaggi politici di dubbio gusto. Stavolta, come detto, si è trattato di un semplice disegno. Un danno che per fortuna è stato risolto.