Empoli, ambulatorio mobile della Misericordia vandalizzato: danni per 10.000 euro

Empoli, 13 giugno 2023 – Un ambulatorio mobile della Misericordia è stato vandalizzato a Empoli. I danni sono stati quantificati per circa 10.000 euro. Lo sapere con una nota l’Arciconfraternita, spiegando che i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì e scoperti al mattino da un dipendente.

Secondo quanto appreso, ignoti sono riusciti all’interno dell’autorimessa dove era custodito l’ambulatorio mobile, saccheggiando materiale generico utilizzato per le prestazioni di assistenza sanitaria, procurando danni alla carrozzeria, agli interni e all’impianto di condizionamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno seguendo il caso: la Misericordia ha sporto denuncia contro ignoti.

"Un episodio che lascia senza parole l’intera Misericordia – si legge nel comunicato – e che priva l’Arciconfraternita di un mezzo fondamentale, usato ogni giorno per servizi di sostegno alla salute dei cittadini empolesi e non solo. Al momento purtroppo non è utilizzabile quando il prezioso mezzo potrà tornare operativo per la comunità”.