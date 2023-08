Vandali in azione a Fucecchio: danni alla torre e al muro del Parco Corsini

Le scritte, la vernice. I gesti di inciviltà che, purtroppo, si ripetono. Sono vandalismi a tutti gli effetti, ovunque vengano fatti, sulle mura di strutture dei paesi e delle città. Fucecchio nel tempo, di questi episodi, ne ha visti molti. Nei giorni scorsi nuove scritte sono apparse – si apprende – al parco Corsini nel centro storico. E’ stata imbrattata con la vernice la torre di accesso alla parte superiore del parco da piazza La Vergine e il muro adiacente. Qualcuno ha voluto lasciare la sua firma, con parole e disegni di pessimo gusto. E l’ha fatto in un luogo importante per Fucecchio e per i fucecchiesi. Inoltre, probabilmente nelle stesse circostanze, pare sia stato rotta anche una porzione del muretto ai lati della scala di accesso alla torretta. Tutti gesti commessi ai danni, anche economici, della collettività. Individuare gli autori dei vandalismi non è semplice e, nonostante sul territorio ci siano telecamere, è chiaro che queste non possono ’coprire’ l’intera città.