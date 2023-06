Vandali devastano l’ambulatorio mobile

EMPOLI

Un gravissimo atto vandalico. Ad essere preso di mira è stato uno dei mezzi della Misericordia di Empoli. È la stessa Arciconfraternita cittadina a denunciare i fatti. "Nella notte del 12 giugno – spiegano dalla Misericordia – alcuni vandali hanno danneggiato e reso non operativo il nostro ambulatorio mobile. Un episodio – proseguono – che ci lascia senza parole, ma soprattutto senza un nostro mezzo fondamentale, che ci aiuta ogni giorno a salvaguardare la salute di tanti cittadini". Gli autori del vile gesto non hanno risparmiato nulla. Si sono accaniti sul veicolo devastando la carrozzeria, gli arredi e saccheggiando l’impiantistica di cui è dotato il mezzo. "I danni arrecati sono ingenti: mobili interni rotti, asportazione di tutto l’impianto di aria condizionata e carrozzeria danneggiata". Alla tanta rabbia per ciò che è accaduto si somma l’incognita di non sapere quando l’ambulatorio mobile potrà essere di nuovo a disposizione. "Non sappiamo ancora – fanno sapere dalla Misericordia – quando il nostro prezioso ambulatorio mobile sarà nuovamente operativo".