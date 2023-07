Valorizzare l’area umida di Fucecchio: la Lega porta il caso in consiglio regionale

Valorizzare il Padule. Se ne parla in Regione. "Nella prossima settimana verrà discusso in aula il piano regionale di sviluppo. In tale contesto ho, quindi, predisposto uno specifico emendamento in cui chiedo che la Regione s’impegni a promuovere e valorizzare il Padule di Fucecchio, come riserva naturale, inclusa in ‘Natura 2000 – annuncia Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega –. E’ pertanto necessaria una mirata strategia di tutela, salvaguardia e promozione di questa area, non solo per l’importanza che ricopre a livello comunitario, ai sensi delle direttive ‘Habitat’ e ‘Uccelli’, ma anche per la ricchezza paesaggistica, naturale e socio-culturale". Bartolini spera in una svolta. "Sono convinta – conclude la rappresentante della Lega – che se questa mia iniziativa verrà accolta favorevolmente, tutta la zona ne trarrà sicuro giovamento". Dal 2013, lo ricordiamo, il Padule di Fucecchio fa parte del novero delle zone umide di importanza internazionale.