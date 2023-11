Valorizzare il territorio. Il progetto di due licei tra cultura e ambiente. Geolocalizzati vari luoghi

EMPOLI

Valorizzare il patrimonio culturale, immateriale, digitale nonché ambientale nelle sue diverse dimensioni. Questo è l’obiettivo a cui puntava il progetto “Evdepat“, che ieri ha vissuto il gran finale con il convegno conclusivo all’interno dell’incantevole cornice dell’Atelier Marco Bagnoli di Montelupo Fiorentino. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero dell’Istruzione e attraverso la collaborazione con Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa). A portare avanti l’iniziativa sono stati l’istituto scolastico “Il Pontormo”, il liceo “Virgilio” e la Scuola Normale Superiore di Pisa, con la collaborazione scientifica dei Laboratori Saet e DocStAr. "All’interno del progetto – spiega Filomena Palmesano, dirigente scolastico de Il Pontormo’ di Empoli – sono stati portati avanti due filoni. Uno riguardante il teatro fisico, con un gruppo di ragazzi disabili e non, sia del Pontormo che del Virgilio, con cui hanno collaborato docenti ed esperti esterni del mondo della danzaterapia e uno invece incentrato sulla creazione del sito web, legato alla Normale di Pisa e ai musei dell’Empolese Valdelsa. In questo caso i ragazzi delle varie classi sono andati nei luoghi indicati per raccogliere il materiale necessario da inserire successivamente sul sito".

I lavori sono stati realizzati con tanto sacrificio ed impegno, un progetto che ha avuto la durata di due anni scolastici, partito nel 2021 e conclusosi, appunto, nella giornata di ieri.

La dedizione mostrata dai tanti studenti viene infatti sottolineata anche da Filomena Palmesano. "Gli esperti e i docenti sono stati totalmente trasparenti. Il lavoro realizzato è merito dei ragazzi che hanno sfruttato molto del loro tempo a disposizione per portare a termine i compiti prestabiliti – Aggiunge la dirigente scolastica – Questo convegno conclusivo è stata un’occasione e una possibilità per loro di mostrare quanto di buono realizzato". Un modo per ampliare i propri orizzonti sfruttando attività teoriche e pratiche. Un progetto chiave nella promozione dell’arte e della cultura umanistica nelle scuole, capace di realizzare percorsi mirati allo sviluppo e al sostegno della creatività.

I luoghi ’indagati’ sono stati quelli relativi all’area empolese e della Val D’Elsa. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Normale di Pisa e ai loro esperti di archeologia digitale, è stata creata una geolocalizzazione di questi posti, per un’esperienza ancora più immersiva soprattutto per quelle persone ’esterne’ che non conoscono le curiosità di questi territori. E’ possibile visionare il sito al seguente link: ilpontormoartecultura.it.

"L’importanza del progetto? La conoscenza da parte delle nuove generazioni per poter valorizzare il territorio in cui vivono – ha concluso Filomena Palmesano –. E’ questo il focus principale". Un tema molto importante e significativo, che vede proprio come principio cardine le nuove generazioni. Un modo per permettere loro di entrare in contatto fin da subito con le radici dei territori di cui fanno parte, rafforzando anche quel senso di appartenenza che nel mondo di oggi sta sempre più venendo a mancare.

Niccolò Pistolesi