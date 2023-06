Valore sostenibilità La Sammontana Italia diventa ’benefit’ per tutelare i giovani

Sammontana Italia diventa società ’benefit’ e incorpora nel proprio statuto sociale l’impegno per finalità di beneficio comune e per condividere in modo trasparente e continuativo l’impatto positivo della propria attività. Una scelta di sostenibilità e orientata alla tutela dell’ambiente e delle persone che va nella direzione intrapresa ormai da anni dall’azienda leader in Italia nella produzione di gelati che ha sede in via Tosco Romagnola.

Un passaggio importante – dicono dalla società empolese – nella storia evolutiva dell’azienda verso livelli sempre più significativi di un impegno sorretto da una visione di lungo termine affinché le nuove generazioni possano contare su un futuro migliore per tutti. Un concetto in linea con l’idea che anima la comunicazione della Sammontana: “ Il sorriso che nutre il futuro delle nuove generazioni“.

"Siamo un’impresa di famiglia – ha detto Leonardo Bagnoli, amministratore delegato di Sammontana Italia – fondata da tre fratelli per amore verso i propri figli. Allora come oggi, il nostro obiettivo è che questo sentimento possa essere sempre la leva che ci spinge ad agire per assicurare un futuro di benessere sostenibile come beneficio comune, per i nostri figli, per le persone, per le comunità". Ma cosa significa in termini pratici essere una società ’benefit’ per Sammontana? In coerenza con la visione già condivisa all’interno della “Regenerative Society Foundation“ – fa sapere l’azienda – Sammontana Italia si impegna a generare valore per le persone e i territori: creando prodotti alimentari di alta qualità, per offrire un’esperienza di piacere che interpreti nuovi stili alimentari e le diverse esigenze dei consumatori; contribuendo alla crescita della comunità in cui opera e al sostegno delle nuove generazioni, attraverso opportunità che stimolino la loro realizzazione. E adottando modelli di produzione e commercio responsabili, che rispettino i principi di sostenibilità; promuovendo la collaborazione con i propri partner, per stimolarne l’evoluzione in chiave sostenibile.

Ultimo, ma non per ultimo, facendo crescere il proprio modello di impresa verso un’economia a zero emissioni e rigenerativa. "Contribuire al benessere delle nostre comunità, per un futuro più giusto e più equo – ha concluso Leonardo Bagnoli – comporta la capacità di generare ed elaborare un nuovo pensiero, valorizzare il potenziale di oggi riconoscendo al contempo l’importanza dell’esperienza e della tradizione. Per questo abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso che rafforza l’impegno maturato ad oggi e di affiancare le nuove generazioni, che rappresentano l’unica speranza per un domani fatto di possibilità e opportunità in cui generare il futuro di tutti".