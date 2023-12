Vaccini, appello raccolto. Gli Open day funzionano

EMPOLI

Due giornate per aumentare ulteriormente la copertura vaccinale contro il Covid che, secondo i dati ufficiali, tocca in Toscana la punta più alta di tutto il Paese per quanto riguarda anziani e fragili. A Empoli gli Open day di giovedì e venerdì scorsi hanno permesso di vaccinare 85 persone, di cui 19 sono state cosomministrazioni, cioè è stato effettuato anche il vaccino antinfluenzale. Nel dettaglio: 53 i cittadini che si sono presentati al centro vaccinale di via dei Cappuccini il primo giorno, di cui 6 che hanno ricevuto anche l’antinfluenzale; e 32 nella seconda giornata con 13 offerte di copertura antinfluenzale. Per l’occasione era stata ampliata la normale offerta dei centri di vaccinazione, estendendo gli orari di apertura di quelli già attivi nei capoluoghi di provincia e garantendo una vasta copertura territoriale. L’invito era rivolto a tutti: chi aveva più di 18 anni aveva la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, semplicemente accedendo ai presidi sanitari dedicati.

Gli operatori hanno offerto anche la vaccinazione antinfluenzale alle categorie per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali, ovvero persone che hanno compiuto almeno 60 anni e persone fragili.

Oltre agli ultimi Open day, la Regione Toscana ricorda che restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quella di prenotare sul portale regionale (prenotavaccino.sanita.toscana.it) e quella attraverso il proprio medico di famiglia. "I dati ci dicono che stiamo facendo un lavoro importante sulla copertura vaccinale contro il Covid", affermano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini commentando il livello di copertura che si attesta al 15,3 per cento per la popolazione over 60 (6,9 per cento media Italia), e al 21,5 per cento per gli over 80 (10,2 per cento media nazionale).

Irene Puccioni