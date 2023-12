"Vaccinazioni Anticovid: 6 Centri in Provincia di Firenze"

FUCECCHIO

Ciardini, via Sauro 7 (Oggi e domani ore 9-13 e 16-20) –

Tel. 0571 33899.

EMPOLI

Chiarugi, via del Giglio 89 –

Tel. 0571 72781

Ciani a Ponte a Elsa, via Senese Romana 5 –

Tel. 0571 931252

MONTELUPO FIORENTINO

Del Sole, via Fratelli Cervi, 88 (in appoggio per oggi ore 9-13 e 15.30-19.30) –

Tel. 0571 57506

CASTELFIORENTINO

Venturi, piazza Kennedy 21-23 – Tel. 0571 64117

CERTALDO

Riunite 2, piazza Boccaccio 18 (in appoggio diurno) –

Tel. 0571 66819

MONTESPERTOLI

Barsacchi, via Romita 101 loc. San Quirico – Tel. 0571670856