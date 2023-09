Vacanze finite, si riparte I più piccoli già in classe Servizi educativi al via Sono 318 i bimbi iscritti

Finite le vacanze, le strutture sono pronte per l’inizio del nuovo anno educativo. Da oggi riaprono nidi e Centro Zerosei. Il personale educativo, ausiliario e cuciniere è rientrato in servizio ed è pronto per accogliere bambini e famiglie. I servizi saranno aperti fino al prossimo 26 luglio, prevedendo una pausa durante le vacanze natalizie e pasquali. Come ogni anno, saranno i bambini, già frequentanti lo scorso anno, a riprendere per primi: è importante dedicare loro un tempo esclusivo – spiega una nota –: per riallacciare relazioni, sospese nel periodo estivo, riappropriarsi in tutta serenità degli spazi e dei tempi del nido e prepararsi all’arrivo dei bambini nuovi iscritti, favorendo un contesto educativo sereno e maggiormente pronto ad accoglierli.

"L’inizio dell’anno educativo è un tempo di accoglienza e di conoscenza, è sempre un momento carico di attesa e curiosità. C’è la gioia di ritrovare bambini e famiglie già conosciuti, c’è l’emozione di costruire nuove relazioni. Siamo pronti ad aprire le porte dei servizi, a offrire ai bambini e alle loro famiglie contesti educativi, pensati e organizzati per il loro benessere", sottolinea Elisa Bertelli, coordinatrice pedagogica del Comune. Saranno 161 i bambini riconfermati che riprenderanno a frequentare per i primi due giorni con orario ridotto, prevedendo il pranzo, fino alle 14, e che da venerdì torneranno a frequentare in base al pacchetto orario scelto dalla famiglia per questo anno. Da lunedì 11 settembre prenderanno avvio gli ambientamenti in piccoli gruppi, suddivisi su più date, dei bambini nuovi iscritti.

In totale i bambini accolti nelle strutture educative e scolastiche comunali, nidi d’infanzia e Centro Zerosei, sono 318. Ieri sera, tra l’altro, in tutti i nidi d’infanzia e al Centro Zerosei si sono svolte le riunioni rivolte a tutti i genitori, nuovi e riconfermati. Un’appuntamento che è servito come momento di confronto e scambio sugli aspetti pedagogici legati all’ambientamento, sulle emozioni a esso legate, ma anche di trasmissione di informazioni utili e necessarie in merito all’organizzazione.