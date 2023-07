Vab e Comune di Empoli, Idranti in Azione per Dissanare il Verde Pubblico

EMPOLESE VALDELSA

Idranti in azione non per spengere le fiamme, ma per dissetare il verde pubblico. Grazie ad un accordo siglato con il Comune di Empoli, la sezione di Limite della Vab si sta occupando dell’innaffiatura delle 1.888 piante, tra alberi e arbusti, piantati quest’anno con il progetto “Empoli Carbon Neutral” portato avanti dall’amministrazione comunale.

Si tratta di un progetto che avrà un grande impatto positivo sul territorio comunale e sull’ambiente: una volta a regime si parla di circa 38.000 litri di ossigeno al giorno rilasciati e circa 47 tonnellate di CO2 assorbite all’anno.

"Il progetto – spiegano dalla Vab – è seguito da un team di esperti che monitora costantemente lo stato di salute delle piante, quindi anche quelle che apparentemente sembrano secche non lo sono assolutamente, hanno solo patito la piantumazione facendo seccare le foglie. Quindi – specificano dalla Vab – adesso c’è bisogno di innaffiarle e per farlo abbiamo bisogno di volontari che ci possano dare una mano. Chiunque voglia dare il proprio contributo può contattarci chiamando la nostra sala operativa allo 0571 583355. Non serve una particolare formazione: tutti possono partecipare".

i.p.