"Usiamo l’esercito come deterrente"

"Attivare il progetto

Strade Sicure". Lo chiede a gran voce la Lega, presente all’incontro di mercoledì sera al Dopolavoro Ferroviario con il capogruppo e presidente della prima commissione consiliare, Andrea Picchielli. L’esponente del Carroccio aveva già manifestato l’ipotesi nei giorni scorsi, parlando del problema degrado alla stazione. "Non si tratterebbe di militarizzare la città – aveva detto – ma di richiedere la presenza di personale dell’esercito che in qualche modo potrebbe funzionare da ulteriore deterrente nei confronti dei delinquenti e degli spacciatori che abitualmente frequentano la zona". Per questo la Lega lo proporrà come atto formale. "Il tema della sicurezza sarà portato in prima commissione – aggiunge Picchielli – e proprio in quella sede cercheremo di richiedere il protocollo strade sicure. La presenza dell’esercito, almeno davanti alla stazione, potrebbe essere un disincentivo per certi episodi di microcriminalità che ormai da tempo stanno caratterizzando la zona". Le forze di centrodestra in consiglio comunale, già nel recente passato, avevano richiesto con forza un aumento dei controlli in quell’area, percepita da una larga parte della cittadinanza come una delle più pericolose e degradate di Empoli.

