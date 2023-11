Uscire dalla violenza è possibile. Prevenzione e contrasto nel convegno con gli studenti

EMPOLESE VALDELSA

In vista della Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e gli enti della rete territoriale antiviolenza e del Codice Rosa promuovono un convegno aperto alla cittadinanza sul tema “Uscire dalla violenza è possibile. Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza intrafamiliare”. L’evento si terrà domani dalle 15 alle 19, nell’auditorium dell’istituto Enriques di Castelfiorentino. Nell’occasione saranno allestiti e potranno essere visionati gli elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle classi 3A, 5B e 5A, coordinati dalla professoresa Giacomini e dal professor Di Giacomo, con la collaborazione della professore Borghini. Le tre classi, infatti, hanno partecipato attivamente all’organizzazione della giornata realizzando la locandina per l’evento, attraverso un lavoro di sensibilizzazione e approfondimento sul tema della rappresentazione grafica della violenza nei media e nelle pubblicità, nonché sull’opportunità di favorire e diffondere immagini non stereotipate. Gli studenti coinvolti nel progetto saranno presenti all’evento nell’ambito delle ore educazione civica. L’iniziativa in programma a Castelfiorentino riunisce dunque soggetti della rete territoriale antiviolenza e del Codice Rosa con l’obiettivo di incontrare addetti ai lavori e cittadinanza per diffondere le prassi territoriali per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime, la perseguibilità penale degli aggressori e la presa in carico di uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive. La giornata metterà anche a disposizione crediti formativi per assistenti sociali ed professioni sanitarie.