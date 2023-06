Usciana in sicurezza Lavori per 200mila euro

Partono i lavori per riportare in sicurezza il canale Usciana portati avanti dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che interessano il tratto a valle di Ponte a Cappiano. Gli interventi, che ammontano a 200mila euro, sono finanziati con fondi della Regione Toscana. "Con il Consorzio stiamo portando avanti moltissimi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - commenta il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli -. Interventi che concordiamo e che sono molto importanti per la tutela del territorio. Quest’opera ne è un esempio".

Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio, spiega che "il progetto è stato realizzato internamente dai tecnici consortili e anche la direzione lavori e la rendicontazione saranno interne. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sull’Usciana per un progetto che include opere di protezione spondale, ripristino banche e ripristino immissioni trasversali".