Urta monopattino e scappa. Le indagini della municipale. Automobilista denunciata

EMPOLI

Dopo un’indagine approfondita, fra accertamenti tecnici e ricerca dei riscontri, la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha individuato il veicolo che – secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti e ora la vaglio degli inquirenti – travolse una giovane in monopattino e proseguì la sua corsa, senza fermarsi e prestare soccorso. Il conducente del veicolo è stato denunciato: si tratta di una giovane donna. L’incidente si era verificato nel pomeriggio del 5 maggio in via Carrucci, all’intersezione con le vie Vivaldi-Puccini. Nell’impatto, lo ricordiamo, era rimasta ferita una donna, anche lei giovane, che viaggiava su un monopattino: secondo quanto emerso all’esito delle indagini, il monopattino era stato urtato dall’auto condotta da una persona la quale appunto non si era fermata a prestare soccorso, allontanandosi invece dal luogo dell’incidente.

Ai fini delle indagini, che hanno richiesto un lavoro meticoloso e particolarmente approfondito e articolato anche dal punto di vista tecnico, si sono rivelate determinanti – si apprende – le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza urbana, uno strumento prezioso per il monitoraggio della città e per la ricostruzione di eventuali fatti che in essa avvengano. I filmati hanno permesso dunque agli agenti, che nei giorni scorsi avevano fatto anche appello a eventuali testimoni dell’incidente, di individuare il veicolo e quindi risalire alla sua conducente che è stata denunciata per omissione di soccorso e fuga, reati puniti con particolare severità dalla legge: questo reato, infatti, prevede fino a tre anni di reclusione e la sospensione della patente da diciotto mesi fino a cinque anni. Dopo il sinistro, del resto, le indagini erano partite subito spedite. La polizia municipale dell’Empolese Valdelsa si mise immediatamente a caccia di indizi e in cerca di testimoni in grado fornire informazioni utili.

Successivamente l’attività si è poi concentrata sull’acquisizione delle immagini degli occhi elettronici che insistono nell’area interessata dall’incidente e hanno fornito elementi ritenuti decisivi per ricostruire la sequenza dei fatti, l’identità della conducente dell’automobile e la condotta della persona denunciata, la cui posizione adesso sarà approfondita e vagliata dall’autorità giudiziaria competente.