Urla, minacce e spintoni: spavento in centro

Urla, spintoni e intimidazioni tra gli occhi increduli dei passanti. È stata una nottata movimentata quella tra sabato e domenica in centro a Empoli. La denuncia arriva da Dessislava Giordano, consigliera di opposizione con il centrodestra, che ha assistito a una lite tra due gruppi di giovani.

"Intorno a mezzanotte e mezza sono stata testimone di una lite tra una decina di ragazzi, prima erano in via del Giglio e poi si sono spostati in piazza dei Leoni – racconta la consigliera –. La lite è andata avanti per diverso tempo con strilla a squarciagola, poi due di loro sono addirittura arrivati alle mani fra spintoni e intimidazioni. Le persone che come me si trovavano nei paraggi erano spaventate". È stata la stessa consigliera ad avvertire le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma al loro arrivo i due gruppi di giovani si erano già allontanati. Da quanto è stato possibile ricostruire tramite la visione delle telecamere della videosorveglianza, un gruppo di cinque ragazzi si sarebbe diretto in zona stazione per poi far perdere le proprie tracce. Nessuno sarebbe rimasto ferito e non sono state presentate denunce. Ma l’episodio è comunque diventato politico con Giordano che attacca: "L’ennesimo caso che attesta che Empoli non è una città sicura e che sono mancate azioni concrete di prevenzione".