Uova in pediatria Il dono de ’Il Torrino’

Un gesto di solidarietà verso i più piccoli. Non solo Natale, ma anche Pasqua ha riservato sorprese inaspettate per i pazienti del San Giuseppe. L’Associazione il Torrino di Montrappoli infatti ha voluto far sentire la sua vicinanza ai bambini ricoverati in pediatria con la donazione di alcune uova destinate proprio all’ospedale cittadino. Alla consegna erano presenti la direzione sanitaria e quella del reparto insieme ad alcuni bambini e ai loro genitori. Un momento di spensieratezza al sapore di cioccolato.