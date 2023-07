Uomo investito sui binari a Empoliuna, caos sui treni in provincia di Firenze

EMPOLI

Una mattinata nera per i trasporti in tutta la provincia fiorentina. Una mattinata da dimenticare anche nell’Empolese Valdelsa. E’ stato il caos ieri alla stazione di Empoli, con treni cancellati, folle di pendolari in attesa di raggiungere la propria destinazione e ritardi che hanno sfiorano addirittura i 200 minuti. A causare i disagi e le lunghissime attese non rese facili dalle temperature estive (i problemi si sono registrati anche alla stazione di Montelupo-Capraia) è stato l’investimento di una persona sulla linea Firenze-Pisa, all’altezza di via dell’Olmatello. L’incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria tra il capoluogo toscano ed Empoli, Siena e Pisa con cancellazioni e limitazioni di percorso. L’investimento da parte del treno in corsa è avvenuto intorno alle ore 6 di ieri mattina: gravemente ferito un 40enne che è stato trasportato all’ospedale di Careggi in codice rosso. Dopo i necessari accertamenti da parte delle autorità competenti, intorno alle 8 la circolazione ferroviaria è gradualmente ripresa prima su un solo binario e poi con l’ausilio dei bus sostitutivi ma non sono mancate le ripercussioni sulla mobilità locale. Più di 10 i treni regionali soppressi, ritardi fino a 130 minuti per l’ alta velocità e Intercity. E come se non bastasse ci si è messa l’odissea in FiPiLi dove sempre ieri mattina a causa di un incidente che ha coinvolto tre feriti, è stato chiuso per circa due ore il tratto tra Empoli Est ed Empoli centro in direzione mare. Due i mezzi coinvolti e cinque i chilometri di coda. Una vera mattinata di passione sul fronte della mobilità.

Y.C.