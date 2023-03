Un’opera da 5.6 milioni. Sarà pronta nel 2026

EMPOLI

Il cantiere dell’Ecopark si porterà dietro diverse modifiche alla circolazione, novità che creeranno qualche disagio ma che di fatto sono necessarie alla fase più calda dei lavori di demolizione della struttura. I provvedimenti di viabilità sono contenuti nell’ordinanza numero 196 del 24 marzo: in via Caponi, dall’intersezione con via Gobetti fino all’intersezione con via Cioni, senso unico con restringimento di carreggiata per tutti i veicoli in direzione nord ovest, mentre in via Cioni, dall’intersezione con via Caponi all’intersezione con via Gobetti, il senso unico sarà per chi arriva da sud est. In buona parte dell’area circostante l’Ecomostro ci sarà poi il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, mentre in via Caponi, all’intersezione con via Cioni per i veicoli provenienti da sud ovest, sarà apposta una segnaletica verticale di stop e vigerà l’obbligo di svolta a destra in via Cioni e il divieto di accesso in via Caponi.

La demolizione dell’Ecomostro e la realizzazione dell’EcoPark rientrano nel Programma innovativo della qualità dell’abitare (Pinqua). Si tratta di un’opera da 5,6 milioni di cui 2 milioni da Pnrr. L’intero cantiere dovrà concludersi secondo quanto stabilito dal bando nel 2026. L’obiettivo è ‘rigenerare’ l’immobile, abbandonato in fase di costruzione circa vent’anni fa, a seguito prima del sequestro del cantiere da parte del tribunale di Milano e poi della dichiarazione di fallimento in data 28 maggio 2004 della ditta costruttrice. Il Comune ha acquistato all’asta l’immobile nel 2021.