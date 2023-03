Un’onda di solidarietà La carica dei 400 per una piazza tutta rosa Il flash mob è da record

"Saremo in tante. Piazza Farinata degli Uberti sarà rosa come non l’abbiamo mai vista". Promessa mantenuta. La solidarietà ha il volto di 400 maglie rosa. Donne per altre donne, unite dalla musica e dalla voglia di lanciare un messaggio forte e chiaro: la prevenzione può salvare la vita. E’ stata un’invasione tutta al femminile quella che ieri ha regalato alla centralissima piazza empolese un flash bob da Guinness dei primati. Organizzata da Astro Onlus - associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia - l’iniziativa ha superato le 300 presenze stimate, con un tutto esaurito che ha coinvolto famiglie intere, donne di tutte le età, mariti ai lati della piazza pronti a battere le mani a tempo di musica e giovani in dolce attesa a dar supporto a chi invece, si è cimentato nella coreografia.

Alcune si sono preparate nei giorni scorsi, allenandosi in gruppo. Altre invece hanno aderito sul momento, improvvisando il balletto sulle note di ’Kesi’ di Camilo. E in gruppo, compatte ed unite come non mai, hanno ballato per 10 minuti rispondendo alla chiamata di Astro e del comitato Uisp di Empoli. Un’esibizione baciata dal sole tra parrucche rosa, sorrisi di ex pazienti che hanno vinto contro il tumore e il coraggio di chi, invece, sta ancora lottando. Le volontarie di Astro si sono sistemate in piazza con il loro stand già dalle 10.30. Iniziate le iscrizioni, via al flash mob. Obiettivo, raccogliere fondi per il mantenimento delle attività che da 20 anni Astro porta avanti sul territorio a supporto delle donne operate al seno. Per ogni partecipante, infatti, è stato donato un euro da due aziende: Le Antiche Mura e la concessionaria Brogi e Collitorti Nissan. Proventi che andranno a finanziare il servizio di trasporto delle malate oncologiche negli ospedali fuori dall’Empolese Valdelsa. "L’evento si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per la festa della donna. La carica delle 400 è stata fantastica - ha commentato con soddisfazione il presidente di Astro Paolo Scardigli - Ci siamo dati appuntamento sul sagrato della chiesa e tra una messa e l’altra anche don Guido Engels è uscito per unirsi al gruppo. L’appello per reclutare partecipanti è andato oltre ogni aspettativa. Un segnale importante per non smettere mai di sensibilizzare all’importanza della prevenzione nelle malattie oncologiche".

Ylenia Cecchetti