Uno spettacolo teatrale e una mostra alla ’Perodi’. Obiettivo? Sensibilizzare

Un’opera teatrale e una mostra sono le iniziative messe in campo dal Comune di Cerreto Guidi in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come purtroppo troppo frequentemente i fatti di cronaca nera ci ricordano, infatti, la violenza di genere è un fenomeno grave e drammaticamente attuale; per questo la sensibilizzazione sul tema è necessaria per tenere alta l’attenzione. La prima iniziativa promossa presso la biblioteca Emma Perodi si terrà venerdì prossimo alle 21.15, con la messa in scena dello spettacolo teatrale dal titolo “Fiori Silenziosi“, un atto unico scritto e diretto da Rossana Piccardi, a cui sarà possibile assistere gratuitamente. Il giorno successivo, quindi, sabato 25 novembre, a partire dalle 17 presso il Centro culturale Santi Saccenti si svolgerà invece l’inaugurazione della Mostra di pittura dedicata alle donne, sempre con il medesimo titolo “Fiori Silenziosi”. L’esposizione, allestita con la collaborazione di Rebecca Alderighi, riguarderà le opere delle artiste Paola Pini e Rossana Piccardi (nella foto con alcuni quadri realizzati in passato).