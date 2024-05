"Uno chalet per valorizzare ancora di più la nostra Buca del Palio"

Una proposta per valorizzare ancora di più l’area della cosiddetta Buca del Palio. A lanciarla è Marco Cordone, segretario della Lega. "Domenica 19 maggio come ho fatto altre volte sono andato a vedere il Palio ed in una bella giornata di sole ho avuto modo di apprezzare le potenzialità della cosiddetta Buca su cui sono intervenuto più volte anche nel recente passato – dice Cordone –. Uno spazio così, con i necessari accorgimenti, potrebbe essere reso più fruibile alla cittadinanza anche con la realizzazione di uno chalet, una piccola costruzione dalle semplici linee architettoniche, dove fermarsi a conversare, sorseggiando una bibita, a socializzare, magari dopo aver fatto una passeggiata".

"Dovremmo sfruttare meglio le potenzialità di tutta l’area che comprende la Buca del Palio – aggiunge – per renderla più appetibile a tutti i cittadini. Pertanto propongo ufficialmente la realizzazione di uno chalet con le funzioni di bar presso l’area della Buca".