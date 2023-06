"Universi solidali" Serata aperta a Teatro

Il Teatro Pacini ospita Open Door, una lezione aperta esito del percorso multidisciplinare gratuito di inclusione e condivisione "UniversiSolidali". Il progetto è stato realizzato dal Teatrino dei Fondi con il contributo di Fondazione Cr Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali.it in collaborazione con Feel Crowd. L’appuntamento è per domani sera alle 19.40. Ma cosa c’è al centro di questo progetto? Teatro, danza e musica, mezzi imprescindibili attraverso i quali, ragazzi e ragazze, sperimentano il piacere e la bellezza dell’arte ed esprimersi in una creatività libera, intima e personale.

Le discipline artistiche si fanno strumenti di scoperta della propria autonomia e del proprio corpo, di inclusione e collaborazione "sostenuti" dai linguaggi dello spettacolo dal vivo e dalla pratica teatrale, per costruire un percorso di condivisione. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 353 4104119.