Uniti per le Cerbaie "Ma qui c’è paura"

"Qui la gente ha paura", dice Marco Nicoletta, presidente del comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie. "E ce l’hanno detto chiaramente – aggiunge -. Noi l’abbiamo visto anche con i nostri occhi, qualcuno per salutarci ha fatto finta di andare dal fruttivendolo a comprare una mela". Sabato il comitato è andato a Galleno per farsi conoscere, spiegare quali sono gli scopi e arruolare nuove persone per fare fronte comune. Lo scopo del comitato? Riportare la legalità e la sicurezza. Liberare il polmone verde del Valdarno dalla droga. L’evento non ha avuto successo. "Qui c’è troppa paura". Manifestazione deserta. C’è stato anche un tentativo di aggressione quando il presidente del comitato si è messo ad attaccare un manifesto. Sono immediatamente intervenuti i carabinieri che vigilavano il corretto svolgimento della manifestazione.