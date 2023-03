Unicoop Firenze ’career day’ Due giorni di presentazioni

Due giorni di colloqui, incontri e opportunità per conoscere Unicoop Firenze e il lavoro in cooperativa. Questo il nuovo "career day" che si svolgerà il 14 e 15 aprile a Firenze, nella sede storica di Unicoop, in via Santa Reparata 43. La cooperativa della grande distribuzione è infatti in cerca di giovani professionisti e neolaureati, preferibilmente in ambito scientifico, economico, IT e ingegneristico, per posizioni specialistiche e di responsabilità in sede e nei punti vendita.

Nel corso della due giorni si svolgeranno recruiting games, incontri con i professionisti dei diversi settori aziendali per comprendere progetti, attività e posizioni aperte e incontri per conoscere il mondo della cooperazione. Per partecipare all’evento occorre registrarsi al seguente link: www.coopfirenze.itlavora-con-noicareer-day-unicoop-firenze. E’ possibile anche inviare il curriculuma cliccando su ‘Invia il cv0 o ‘Apply with LinkedIn’.