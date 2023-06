Un’estate di lavori Scuole, nuovo look Maxi cantieri aperti La mappa delle opere

Un investimento di 190 milioni di euro per le scuole del territorio. E’ quanto la Città Metropolitana di Firenze ha investito dal 2019 ad oggi. "Una mole di interventi con una spesa mai sostenuta prima per le scuole" come ha tenuto a precisare il sindaco fiorentino Dario Nardella. Tra interventi conclusi e altri in corso di realizzazione, il 2023 è all’insegna dei cantieri anche per le scuole del territorio. La mappa dei lavori condivisa dalla Metro Città riassume le opere ed i relativi importi che riguardano alcuni edifici scolastici dell’area fiorentina, comprese alcune strutture dell’Empolese Valdelsa. Bilancio alla mano, a livello di area metropolitana sono ben 39 gli interventi completati (per oltre 50 milioni di euro), otto invece quelli che sono attualmente in corso (per 16 milioni e mezzo di euro), 23 i lavori in gara oppure appaltati (36 milioni e 641mila euro) e 6 progettazioni in corso da realizzare per l’anno corrente (85 milioni e 299mila euro). L’obiettivo è migliorare le infrastrutture o addirittura, come nel caso del nuovo plesso che sorgerà nel polo scolastico di via Sanzio ad Empoli, costruirne di nuove aumentando la qualità dell’offerta formativa.

Tra i lavori già appaltati e in corso d’opera figura l’adeguamento sismico dell’istituto empolese Fermi: 6 milioni e 700mila euro di interventi per il primo ed il secondo lotto. Work in progress anche al Ferraris-Brunelleschi, dove è aperto il cantiere per il completamento dell’edificio secondo i criteri di bioarchitettura. I lavori - 3 milioni e 200mila euro stanziati lo scorso anno - sarebbero in via di completamento. In fase di realizzazione sullo stesso plesso, come detto, l’ambizioso intervento da 8 milioni di euro che interessa anche il Fermi-Da Vinci e il Pontormo.

In corso d’opera, troviamo poi la palestra che nascerà nella sede di via Padre Checchi dell’istituto superiore Arturo Checchi a Fucecchio, il cui cantiere è stato inaugurato il 13 marzo scorso. Un progetto dal costo complessivo di un milione e mezzo di euro, che darà vita ad uno spazio polifunzionale con campi da basket e volley, spogliatoi, tribuna e servizi. Novecento metri quadrati di sport e 45 posti a sedere per quello che è l’unico liceo della zona ad avere un indirizzo scientifico sportivo. Un servizio che sarà fruibile dagli studenti di tutto il Circondario.

Nella lista dei lavori completati troviamo invece il primo lotto per l’adeguamento della piscina dell’Enriques di Castelfiorentino (anno di appalto 2020) costato quasi 2 milioni di euro. E’ stata eseguita anche la rimozione e la bonifica dell’amianto nelle aree esterne, per una cifra che si aggira attorno ai 395mila euro. E non è finita: ora si va avanti con i lavori per il secondo lotto della piscina a servizio dell’istituto castellano, opera da un milione e mezzo di euro.

Y.C.