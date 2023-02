Quello di ieri è stato il primo sabato con il ponte sull’Orme aperto in concomitanza con una partita dell’Empoli, ma ancora una volta la viabilità cittadina è andata in tilt. Tutta colpa di un incidente in FiPiLi, con tanto di auto ribaltata e vigili del fuoco costretti a intervenire per estrarre il conducente dalle lamiere. Il ferito è stato trasportato al San Giuseppe in codice giallo, ma la gravità del sinistro ha obbligato a chiudere la superstrada proprio nell’orario in cui stava terminando la partita dell’Empoli, impegnato contro lo Spezia. Si sono quindi create lunghissime code lungo la Toscoromagnola, con tanto di vigili costretti a intervenire per regolare la circolazione del traffico. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita di Montelupo in direzione mare e quindi le persone in viaggio lungo la FiPiLi sono state costrette ad uscire e ad immettersi proprio lungo la 67. L’incidente si è risolto nel giro di qualche ora.