Un’arteria maledetta Il dolore del sindaco "Proprio lì avevo chiesto un nuovo autovelox"

Strade killer, non c’è solo la regionale 429, dove nemmeno due settimane fa ha trovato la morte Silvia Verdiani, 24enne di Gambassi Terme. Tra le arterie più pericolose dell’Empolese Valdelsa c’è quella che parte da Pisa e arriva a Marina di Ravenna. Trafficata a ogni ora del giorno e della notte, la strada statale 67 Tosco Romagnola passa da Empoli toccando tra tanti Comuni anche Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa. Ed è proprio in questo tratto che negli anni si è tinta di sangue.

Lo conferma il report nazionale di Aci (riferito al 2021): dopo la FiPiLi è la Ss 67 a mietere il più alto numero di vittime. Il bilancio è di 11 gli incidenti nel tratto montelupino, con 15 feriti. A Empoli, invece, 9 scontri e 10 i feriti. Tra gli impatti fatali in prossimità di Fibbiana, nel punto ’maledetto’, si ricorderà quello in cui perse la vita Amedeo Relli, nel maggio del 2006. Il noto avvocato, 52 anni e residente a Montelupo, morì in sella al suo 125 nello schianto con una Punto. Dinamiche simili all’incidente in cui è stato coinvolto Luigi Serrao. Stesso tragico destino, anche se nel caso dell’avvocato l’impatto avvenne all’altezza dell’incrocio fra la Statale 67 e via Arti e Mestieri, di fronte alla zona industriale. Una strada segnata da ’croci’ virtuali, da Nord a Sud, che non perde occasione per confermare la propria pericolosità, per automobilisti, ma anche per ciclisti e pedoni. Tra gli epiloghi tragici nell’Empolese si ricorderà quello del piccolo Samuele Vitale, investito a soli 12 anni nel 2015 a Ponte a Elsa, a due passi da casa. E siamo di nuovo sulla Tosco Romagnola. L’elenco nero andando indietro negli anni cresce. La sera della vigilia di Natale del 2018 lo scooter di Massimo Ferrini, di San Miniato Basso, finì contro un carro attrezzi all’incrocio con via Cherubini. L’incrocio per ‘entrare’ nella frazione di Fibbiana, comunque, resta tra i più pericolosi. Le testimonianze di chi in zona ci vive e ci lavora ne danno conferma. "Sono qui da 4 anni - dice un dipendente dell’Elettromec Batterie, negozio in corrispondenza dell’incrocio maledetto - Negli ultimi due anni gli incidenti gravi sono stati diversi. Non ci si abitua mai".

Un punto critico della viabilità dove però il Comune ha investito, con la realizzazione della nuova rotonda. "Abbiamo cercato di abbassare il rischio di questa arteria critica - dichiara il sindaco Paolo Masetti - Dopo la costruzione della rotonda abbiamo chiesto un autovelox, che dovrebbe essere posizionato a 40 metri dal punto dell’incidente. Siamo in attesa delle autorizzazioni. Il tratto è percorso da moltissimi mezzi ogni giorno che viaggiano a velocità elevata. Saranno le indagini a ricostruire la dinamica in questo caso specifico, ma la pericolosità molte volte è data dallo scarso senso civico degli automobilisti. Un esempio? La recente chiusura di via Maremmana dovuta ai comportamenti scorretti di tanti conducenti".

Y.C.