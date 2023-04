Un’altra discarica a cielo aperto Scarti e rottami lasciati in campagna

Una lotta senza esclusione di colpi all’abbandono dei rifiuti, ma la pratica continua ad essere all’ordine del giorno in tutto il territorio comunale empolese. Su 306 segnalazioni arrivate dai cittadini, ben 80 risultano effettivamente di abbandoni controllati e gestiti dalla task force che l’amministrazione ha messo in piedi con gli ispettori di Alia e la polizia municipale. Solo nel mese di marzo sono state ritrovate quantità importanti di rifiuti di materiale edile, scarti tessili, domestico non differenziato nelle vie d’Ormicello, Piovola, dell’Olivo, del Convento e Prunecchio. Molti dei rifiuti ispezionati nei vasti cumuli trovati e controllati a seguito della capillare attività di controllo sono di tipo ‘domestico’ non differenziato e non correttamente conferito nei giorni di raccolta, scarti di lavorazioni tessili, ingombranti provenienti da vuotatura di abitazioni e vario materiale edile.

In via della Piovola sono stati ritrovati accumuli di rifiuti su un’area estesa appartenenti a vuotature di abitazioni, mentre in via del Convento è stato rinvenuto un cumulo di rifiuti sempre da vuotatura domestica. Infine in via dell’Olivo, in zona Ponzano, sono stati rinvenuti oltre dieci sacchi grandi neri contenenti scarti tessili. In via Prunecchio invece sono stati abbandonati rifiuti riconducibili a lavorazioni edili e un numero di sacchi neri grandi, mentre in via d’Ormicello si segnala il ritrovamento riguardante un cospicuo numero di sacchi neri contenenti rifiuti domestici non differenziati. Ancora in via Piovola, in una delle strade interne di campagna, si trovano invece carcasse di auto e furgoni e comuli di spazzatura dentro case e capanni abbandonati. Una vera e propria discarica a cielo aperto.

"Il nostro impegno per contrastare il fenomeno degli abbandoni va avanti in tutte le direzioni – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Massimo Marconcini – dai più piccoli come quelli domestici, a quelli che provengono da aziende più o meno regolari che lasciano nelle campagne, materiali a volte anche pericolosi. Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili e non ci fermeremo. Un appello di buon senso alle persone e ringrazio i cittadini che fanno le segnalazioni in maniera opportuna perché ci aiutano a intervenire. Stiamo facendo interventi piuttosto corposi in varie situazioni perché la città va tenuta e mantenuta pulita. Ancora un ringraziamento corale ad Alia, ai cittadini, all’ufficio ambiente per il grande lavoro che portano avanti".