Una vita spesa per il bene degli altri Franco Lisi si è spento a 74 anni

Aveva speso la sua vita per gli altri. Per questo il vuoto che Franco Lisi (nella foto) lascia all’interno della comunità empolese è davvero enorme. Presidente onorario dell’associazione Noi da Grandi, collaboratore e grande tifoso dell’Empoli Fc, se n’è andato all’età di 74 anni. Era stato operato da poco ed un malore non gli ha lasciato scampo. Per una vita aveva lavorato nella sua azienda di consulting, ma era conosciuto soprattutto per il grande impegno nel sociale. Con Noi da Grandi, una delle associazioni più importanti sul territorio che si occupa di disabili, aveva promosso tantissime iniziative ed era sempre in prima fila nell’organizzazione di eventi e progetti.

Negli ultimi anni, vista la sua grande passione per il calcio e per i colori dell’Empoli, aveva collaborato attivamente con la società del presidente Corsi ed in particolare con Empoli for Charity, la onlus creata dal club per aiutare i deboli e i bisognosi. Lisi aveva contribuito ad organizzare il social camp ed aveva fornito a più riprese sostegno logistico e psicologico con il personale dell’associazione per i progetti portati avanti dall’Empoli. Una presenza importante in quel di Monteboro ed è per questo che il club azzurro lo ha voluto ricordare anche attraverso i social. Un lungo messaggio di cordoglio è arrivato però anche dall’amministrazione comunale ed in particolare dalla sindaca Brenda Barnini.

"Caro Franco ci hai lasciato tutti senza parole – scrive sui social – tu che di parole ne avevi sempre pronte per tutti. La colonna portante dell’associazione Noi da Grandi, il babbo di Giulia ma anche di tutti gli altri ragazzi e ragazze che grazie a te e agli altri genitori hanno potuto fare esperienze straordinarie in questi anni. Dovremo portare avanti con ancora più determinazione i progetti su cui lavoravi perché questo avresti voluto, ma senza la tua forza, la tua capacità di tenere tutti insieme sarà molto più difficile. Mi mancheranno i tuoi abbracci stretti, lo sguardo limpido e sincero, le poesie inventate per sottolineare ogni momento importante e regalarci a tutti ricordi indelebili di quei momenti felici.A Rita va il nostro pensiero più affettuoso e a tutta la tua grande e bellissima famiglia". I funerali di LIsi si svolgeranno oggi alle 16 alla chiesa di Montelupo.

