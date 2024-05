“Una veranda per due“ a Castelnuovo

CASTELFIORENTINO

"1 veranda per 2: romanzo breve e poesie cortissime"". Questo il titolo dello spettacolo allestito appositamente per la Corte degli Accorti di Castelnuovo d’Elsa da due grandi artisti della parola come Caterina Corucci, scrittrice, autrice del romanzo "Avorio rosso" (MdS Editore, 2023), redattrice della rivista "Offline", insegnante e molto altro ancora, e Paolo Migone (nella foto), di casa nel piccolo schermo (molti lo ricorderanno nella batteria dei comici di Zelig) come sul palco dei grandi teatri d’Italia. I due non hanno fornito ulteriori dettagli lasciando così aleggiare una coltre di mistero su ciò che avranno in serbo per il pubblico della Corte degli Accorti. Per chiunque lo volesse scoprire l’appuntamento è oggi alle 18.30 presso la sede dell’associazione a Castelnuovo d’Elsa. A seguire la serata proseguirà con la classica cena condivisa tra pubblico e artisti (graditi contributi in cibo o bevande). Per prenotarsi è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected].

Caterina Corucci è nata a Livorno, ma vive e lavora a Piombino, e i suoi testi compaiono in diverse riviste letterarie e antologie. Anche Paolo Migone è cresciuto a Livorno, ha frequentato la scuola di Philippe Blancher e di Yves Lebreton, e nel 2012 al Festival Nazionale Adriatica Cabaret ha vinto il Delfino D’oro alla carriera come miglior cabarettista dell’anno.