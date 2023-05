Una terrazza apparecchiata per i buongustai

Un’intera giornata all’insegna della scoperta dei prodotti tipici di Certaldo e del territorio, ammirando il paesaggio toscano. È "Degustando in Terrazza", l’evento organizzato dall’Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, in programma per domani sulla Terrazza Calindri in Certaldo Alto. Dalle 11 alle 21, i partecipanti potranno degustare prodotti della filiera corta come vino, olio, salumi, formaggi, gelato, cipolla di Certaldo. L’iniziativa, alla prima edizione, ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze della zona, promuovendo i vantaggi della filiera alimentare corta sia per i produttori, che per i consumatori e l’ambiente. Inoltre sarà possibile acquistare le specialità direttamente dalle aziende presenti e ascoltare dai produttori locali storie e metodi di produzione.