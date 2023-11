Una strada per Piero Angela. Ora è ufficiale

Ora c’è la decisione nero su bianco: Montelupo intitola una strada a Piero Angela, precisamente la via d’accesso all’osservatorio astronomico "Beppe Forti", sui colli a ridosso della Gola della Golfolina, osservatorio che in pratica lo stesso Piero Angela ha tenuto a battesimo. "Non avrebbe potuto essere altrimenti – il commento dall’amministrazione montelupina – si tratta di un omaggio della comunità a un uomo di cultura, grande divulgatore che con Montelupo aveva un rapporto molto stretto, tanto da esserne cittadino onorario. Tutto parte quando dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino fu intitolato l’asteroide della fascia principale "7197 Pieroangela", scoperto il 16 gennaio 1994 da Andrea Boattini e Maura Tombelli".

La prima volta in cui Piero Angela è stato a Montelupo era il 29 marzo 2003, in occasione della posa della prima pietra dell’Osservatorio Astronomico, assumendo così il ruolo di padrino di questo luogo.