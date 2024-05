Una storia in note. La Filarmonica celebra 200 anni

CASTELFIORENTINO

Un concerto particolare è quanto attende domani alle 21 gli appassionati di musica. Sul palco del Teatro del Popolo di Castelfiorentino in occasione del suo bicentenario, la Filarmonica Giuseppe Verdi ripercorre infatti la sua storia attraverso piccoli “quadretti”, impreziosita dall’accompagnamento del Coro Lirico Castellano e intervallata da alcuni interventi teatrali a cura di TeatroCastello. Si tratta di una serata che nasce come retrospettiva musicale, ma che intende porre in evidenza la rilevanza storico-culturale del fenomeno bandistico dalle origini ai giorni nostri, dove si sono formati alcuni dei maggiori compositori italiani degli strumenti a fiato. Come ha sottolineato il presidente della Filarmonica, Alessio Pontiggia, il concerto è anche un’occasione per “riunire le diverse componenti artistiche” della comunità, così come accadeva del resto nel XIX secolo, quando la Filarmonica svolgeva la funzione di far conoscere a tutto il popolo anche i brani d’opera, assolvendo anche a una missione educativa. I brani musicali che si potranno ascoltare nel corso della serata, diretta dal Maestro Stefano Mangini, saranno eseguiti secondo una precisa scansione cronologica, dalle prime marce militari ai brani di Rossini, Verdi, Puccini; dalle musiche che caratterizzarono il periodo tra le due guerre mondiali – in cui ci sarà modo anche di riflettere sull’assurdità della guerra - alla ventata di novità che accompagnò il secondo dopoguerra, quando è previsto anche un intervento teatrale a sorpresa.

La Filarmonica, la cui peculiarità risiede nelle sue origini autenticamente popolari, diversamente da quelle militari di altre consorelle, risale già al 1822 grazie alla richiesta fatta da un gruppo di 40 “possidenti e abitanti” di Castelfiorentino al Comune della loro città, per l’istituzione di una banda musicale per “l’istruzione e decoro” della comunità. Di li a poco, si formò una associazione musicale che cambiò varie denominazioni, mentre nel 1868 venne istituita la Scuola di musica comunale e, infine, il 19 aprile 1894 nacque la Società filarmonica Giuseppe Verdi che negli anni è diventata un autentico punto di riferimento culturale e sociale.