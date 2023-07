Una stazione per le bici Il parcheggio scambiatore strizza l’occhio ai ciclisti

Il già vasto parcheggio scambiatore presso la stazione ferroviaria di Montelupo Capraia verrà ampliato, e vi troverà posto anche la "bici-stazione". L’ha spiegato l’assessore Lorenzo Nesi (nella foto), a cui era stato chiesta conferma dell’utilizzo dell’area di sosta da 200 posti, libera e senza limiti di tempo, da parte di diversi utenti non della zona. Tanti sono infatti i pendolari, dal Limitese ma anche dalla media e bassa valle Pesa (San Casciano e Montespertoli), che raggiungono in auto lo scalo di Montelupo e poi in pochi minuti di treno si ritrovano a Firenze, evitando traffico, code e rischi vari. Non solo: questo è anche punto prezioso di raccordo di poste ciclabili esistenti o sul punto di essere create. Quindi adatto anche per le due ruote (tipo di turismo in espansione). I tempi per ampliare l’area di sosta non sono ancora definiti, il quadro sarà più chiaro al termine dell’estate, anche analizzando i flussi del traffico. Il parcheggio ha l’ingresso sulla strada provinciale Limitese, tra il sottopasso ferroviario ed il ponte sull’Arno. E’ collegato alla stazione di un breve e comodo passaggio per spostarsi a piedi o in bici. Normalmente, anche per via della nuova variante di San Vincenzo che si aggiunge a quella di Ginestra Fiorentina, gli automobilisti che arrivano dalla Valdipesa non trovano, per giungere qui, troppo traffico.

Andrea Ciappi