Una serata di storia con Pinto

Sabato prossimo alle 17 Giuliano Pinto, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, parlerà sul tema: "Provvedere ai popoli": le carestie, nell’ambito del ciclo "Anni e malanni. Crisi e rinascite in Toscana tra Medioevo ed età moderna". Si tratta di una serie di incontri culturali che approfondiranno un capitolo molto interessa della storia promossi dalla Fondazione Montanelli Bassi col patrocinio del Comune di Fucecchio. Le relazioni, spiegano gli organizzatori, si concentreranno sui modi con cui le società preindustriali affrontarono carestie, epidemie e calamità naturali creando le basi di successive “rinascite”. Per tutti gli interessati a partecipare è consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] o telefonando allo 057122627 (apertura martedì, giovedì, sabato e domenica 15-19).