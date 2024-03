Una scuola innovativa. Si studia anche lo Yoga: "Migliora l’equilibrio fisico"

Una scuola all’avanguardia. ll progetto sperimentale iniziato a Galleno, una frazione collinare divisa a metà tra i comuni di Fucecchio e Castelfranco, è quello di una scuola primaria che non si limiti allo svolgimento dell’attività didattica ma che in orario pomeridiano si apra alle associazioni locali permettendo alle famiglie di lasciare i loro bambini all’interno della scuola per praticare tante attività divertenti e formative.

Dal potenziamento dell’inglese al teatro, dall’educazione ambientale fino allo yoga, una disciplina che è “tornata” alla primaria di Galleno a 30 anni di distanza da una sperimentazione che nel 1992 sembrava rivoluzionaria ma che grazie alla figura di un’insegnante di origini piemontesi, Maria Goria, trovò un grande apprezzamento nella comunità. E la stessa Maria Goria lunedì scorso ha ripreso quel cammino interrotto a metà degli anni ‘90 per tornare dai bambini di Galleno con la prima lezione di yoga. "Lo yoga – dice Goria – è un’attività che incoraggia i bambini a esplorare e sviluppare le loro potenzialità, a migliorare l’equilibrio fisico e a socializzare divertendosi". Ma alla primaria di Galleno non si pratica soltanto lo yoga, come detto c’è un’intera comunità connessa con la scuola, grazie al progetto ’Frammenti’, nato dalla collaborazione tra scuola, amministrazione comunale e associazioni del territorio, in particolare Sportingalleno, Lovett e il Lupo e Comitato Francigena Galleno.

Nel pomeriggio aprono la scuola e accolgono i bambini e le bambine con proposte educative legate alle attività sportive, teatrali e ambientali oltre ad aiutarli nello svolgimento dei compiti. Per supportare queste attività pomeridiane e aiutare le famiglie il Comune di Fucecchio e la Fucecchio Servizi Srl hanno attivato anche il servizio di mensa scolastica. "Si tratta di un progetto sperimentale – spiega il sindaco Alessio Spinelli – che pone sicuramente la scuola primaria di Galleno all’avanguardia per quanto riguarda la crescita dei bambini e la loro interazione col territorio che li circonda. La speranza è quella di poter estendere questo progetto anche alle altre scuole; noi ci crediamo a tal punto da averci investiti risorse economiche su questo progetto. Riteniamo che la formazione dei bambini possa essere ancora più completa se trascorrono del tempo con educatori preparati che li stimolano con attività formative e allo stesso tempo divertenti".