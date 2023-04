"Una risposta insufficiente e tardiva"

"Sebbene alcune informazioni sui siti ancora oggetto di indagini non siano attualmente disponibili, è importante notare che tra i siti già noti e ben documentati dalla stampa non è stato fatto abbastanza per risolvere il problema. Lungo la strada regionale 429, tra Empoli e Castelfiorentino, i terreni inquinati sono stati semplicemente coperti con teli, creando agitazione tra i residenti giustamente in protesta". La risposta di Giani non soddisfa il Movimento 5 Stelle che l’aveva presentata. I soldi che dovrebbero arrivare dalla regione, secondo la consigliera Irene Galletti, potrebbero non bastare. "Le quantità di Keu emerse anche in sede di Commissione di inchiesta sono nettamente superiori a quelle conferite nei siti conosciuti, e al momento non sappiamo se quelle terre siano state trattate correttamente, dove siano finite e se costituiscano un pericolo per le persone. La risposta comunicata in aula da Giani si è rivelata tardiva e nel complesso insufficiente, mentre le soluzioni proposte risultano deludenti e ben al di sotto delle aspettative".