Una rete idrica estesa e complicata "L’obiettivo è ridurre le perdite"

EMPOLESE VALDELSA

"Abbiamo sempre cercato di anticipare i problemi anziché rincorrerli. Ecco perché nell’Empolese Valdelsa non si sono mai verificati grossi problemi legati all’approvvigionamento idrico. Certo: mai abbassare la guardia e continuare a investire è fondamentale". Giuseppe Sardu, presidente Acque Spa, fa il punto sui lavori fatti e quelli in programma sulla rete idrica in vista dell’estate.

Presidente qual è lo stato di salute della nostra rete?

"Stiamo parlando complessivamente della gestione di 6mila chilometri di tubature, una rete che interessa 55 comuni, di cui 2mila chilometri attraversano l’Empolese Valdelsa. Si tratta di una rete molto estesa e quindi maggiormente soggetta a perdite e rotture rispetto a una rete che ha utenze più concentrate. Detto questo, le tubature vecchie le andiamo a sostituire. Cerchiamo di tenere sempre la giusta pressione per evitare rotture, che spesso sono dovute proprio agli sbalzi di pressione. Di anno in anno monitoriamo il numero di perdite e ci concentriamo sulle priorità. In cinque anni abbiamo abbassato la percentuale di perdite passando dal 43% del 2017 al 36% del 2022. Per avere un’idea del risultato ottenuto basti pensare che l’acqua recuperata è pari a quella che serve per alimentare ogni anno Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino".

Quanto viene investito in manutenzione e ottimizzazione?

"Nell’Empolese Valdelsa abbiamo investito negli ultimi venti anni circa 300 milioni di euro per migliorare la rete idrica, oltre a interventi sulle fognature. Nell’ultimo anno abbiamo messo a bilancio 100 milioni per tutto il bacino dei 55 comuni, un terzo dell’investimento è riservato all’Empolese Valdelsa".

Di quali opere gli utenti stanno già beneficiando?

"Ad esempio, un primo intervento per l’interconnessione dell’area empolese con il sistema-Cerbaie tra Santa Croce sull’Arno e Fucecchio, la realizzazione della nuova adduttrice Empoli-deposito di Spicchio, l’adeguamento e il potenziamento delle centrali idriche di Terrafino a Empoli, zona sportiva Castelfiorentino, Bassa Cerreto Guidi, Baccane Certaldo e San Pierino Fucecchio; il recupero funzionale del deposito Lecci a Montespertoli, il potenziamento dei pozzi e della centrale di Bassa e di quella di San Pierino; la costruzione di nuovi pozzi a Serravalle e Arnovecchio, a Montelupo Fiorentino, a Malacoda Castelfiorentino e a Montespertoli".

Altri interventi in corso?

"Uno in particolare, che potrebbe essere risolutivo per la Valdelsa, è la realizzazione della adduttrice, cioè della tubazione principale, che partendo dalla Montagnola Senese rifornirà i territori di San Gimignano, Poggibonsi, Certaldo, Montaione e Gambassi Terme. I lavori sono in corso e vengono fatti a step. Infine c’è un altro grande lavoro in cui siamo impegnati".

Quale?

"La ricerca delle perdite occulte. Cerchiamo anche le falle che non vengono segnalate o che non si vedono".

Irene Puccioni