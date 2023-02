Una raccolta fondi per le Cerbaie Ci sono tre siti gioiello da salvare

Quattro mesi, 120 giorni in tutto, per raccogliere 60mila euro e riportare all’anno zero tre siti fondamentali delle Cerbaie. Ovvero i boschi dell’ex Opera Pia Landini Marchiani a Fucecchio, la sfagneta delle Pianore a Santa Maria a Monte e di quella della Sammartina nei pressi di Poggio Adorno, dove si trova la Drosera Rotundifoliala.

Sono questi i siti per la cui salvaguardia e tutela il Consorzio forestale delle Cerbaie diretto da Andrea Bernardini ha deciso di attivare un crowdfunding per la raccolta fondi. La campagna inizierà il 15 febbraio e andrà avanti, appunto, per quattro mesi sulla piattaforma www.eppela.com raggiungibile dal sito consorzioforestalecerbaie.it. Questi tre luoghi un tempo erano completamente fruibili e in parte lo sono ancora grazie a un lavoro di manutenzione fatto negli anni dal Consorzio.

La situazione però adesso necessita di uno sforzo in più. Nasce da qui il progetto di una raccolta fondi che permetta una sistemazione davvero completa di tutti quei luoghi, attraversati dalla via Francigena, che sono a tutti gli effetti il gioiello naturalistico. "Per consentire alle persone di rendersi conto dell’importanza di questa raccolta e dei siti che, si spera, vorranno supportare tramite il crowdfunding – ha detto Andrea Bernardini – abbiamo realizzato un video di tre minuti che illustra le caratteristiche uniche di queste tre aree di pregio delle Cerbaie, uniche a livello regionale e non solo e mostra come gli stessi siti, che sono affidati al Consorzio, abbiano bisogno di essere mantenuti, custoditi e valorizzati".

L’obiettivo, si apprende, è raccogliere 60mila euro: quando serve per ripulire i siti, valorizzarli come meritano, promuoversi e offrirli anche in un eventuale percorso turistico. Il Consorzio ora ha bisogno dell’aiuto di tutti.