Una pietra per ricordare Salvadori: "Pagò cara la sua prova di coraggio"

"Mio padre faticava a parlare della guerra e degli orrori che ha visto e subito durante l’internamento. L’8 settembre, davanti alla minaccia dei mitra spianati dei nazisti, decise di restare fedele all’Italia. Diede prova di grande coraggio e ne sono orgoglioso". Massimo Salvadori non nasconde la commozione nel ricordare il padre in vista del viaggio che compirà domani a Padova, verso il Tempio nazionale dell’internato ignoto, per una cerimonia in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Gastone Salvadori era infatti uno dei tanti IMI, gli “Internati militari italiani“ che furono fatti prigionieri dai nazisti. Soldati mandati in guerra dal regime fascista, che dopo l’armistizio con gli Alleati si trovarono dinanzi ad una scelta cruciale: da un lato continuare a combattere insieme all’esercito tedesco, dall’altro rifiutare e rischiare così di essere fucilati da quelli che fino a poche ore prima erano di fatto commilitoni. E Gastone, nato il 25 luglio del 1914 a Capraia, che allora aveva 30 anni, scelse la seconda opzione.

"Il 7 settembre del 1943 mio padre, che veniva da una famiglia socialista. Come tanti giovani era stato mandato al fronte da Mussolini ed era in licenza a Montelupo per rivedere la fidanzata, mia madre. Aveva peraltro rischiato di perdere il treno che lo stava riportando verso Fiume, dove avrebbe dovuto ripresentarsi per tornare a combattere – ha raccontato – chissà cosa sarebbe successo, se lo avesse perso".

Invece Gastone arrivò a Fiume proprio nelle ore immediatamente successive all’8 settembre. "La notizia dell’armistizio era ormai trapelata. Lui e gli altri soldati italiani, durante l’adunata, si trovarono davanti con le armi spianate quegli stessi soldati tedeschi con cui avevano combattuto – ha ricordato – e che chiedevano loro da che parte avessero intenzione di stare. Qualcuno accettò di continuare la guerra insieme ai nazisti ma la maggioranza, tra cui mio padre, rifiutò. Pur sapendo di andare incontro a morte certa, o quasi".

Il rifiuto costò a Salvadori due anni di prigionia: fu trasferito in Germania, nel campo di lavoro di Sandbostel (con lui anche Giovannino Guareschi, ndr), viaggiando su un carro bestiame. Durante il trasferimento riuscì a scrivere una lettera indirizzata alla fidanzata, per metterla al corrente di quel che gli era capitato.

"Una lettera che gettò a terra – ha detto Massimo – e che grazie a qualcuno raggiunse la destinataria". Fu successivamente trasferito nel sottocampo di Schleswig, dove fu liberato probabilmente dagli inglesi. Tornato a casa, è scomparso nel 1994, ad 80 anni. "Riuscì a sopravvivere anche grazie al suo lavoro di barbiere, che continuò a esercitare nel campo. Quando tornò a casa, pesava meno di quaranta chili. La mia famiglia ricorda con affetto il dottor Nardi, l’allora medico del paese, che lo visitò e non volle nemmeno una lira, perché sapeva quel che aveva sofferto e patito mio padre. Fece la scelta più dura, rimanendo fedele alla sua morale".

