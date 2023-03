"Una pietra miliare di storia contemporanea" La pubblicazione sullo squadrismo in Toscana

"Fare memoria e storia pubblica lo sentiamo come un grande dovere da amministratori locali e facciamo la nostra parte fino in fondo e questo libro ci aiuterà ad avere uno sguardo più completo. Abbiamo reso un servizio altissimo alla nostra comunità". Con queste parole il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha aperto ieri l’incontro al Cenacolo degli Agostiniani dedicato alla presentazione degli atti del convegno sui ’Fatti del 1921’, denominato ’Squadrismo e violenza politica in Toscana’. Davanti una sala gremita che parlava di Storia. Presenti le autorità istituzionali, rappresentanti della giunta e del consiglio comunale di Empoli, cittadini, storici e tutti coloro che hanno reso possibile la pubblicazione del libro così prezioso.