"Una perdita inspiegabile"

"Una tragedia terribile e inspiegabile, una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere".

Sono le parole di dolore e cordoglio espresse dal sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, subito dopo aver appreso della morte del suo giovane concittadino.

"Castelfiorentino – prosegue Falorni – si stringe forte alla famiglia, cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

Un abbraccio fortissimo alla scuola, in particolare ai suoi compagni di classe". La famiglia Herbicianu è originaria della Romania. Adrian Antonel era arrivato in Valdelsa quando aveva circa 11 anni. Abiatava a Castelfiorentino con la mamma e la sorella maggiore. Frequentava

l’istituto superiore Enriques. Era iscritto all’indirizzo tecnico. Aveva la passione per il calcio e la tecnologia. Agli amici più cari, con cui trascorreva il tempo libero, aveva confidato anche il desidero di iscriversi in una società calcistica, ma un destino crudele glielo ha impedito. Ora una comunità intera piange la sua scomparsa. Difficile trovare una spiegazione e parole per una morte così assurda. Ad un’età in cui la vita dovrebbe solo sorridere.