Una pastasciuttata nel nome di Cervi

Un evento nel segno della Resistenza e dell’antifascismo è in programma martedì prossimo 25 luglio nei locali della Casa del Popolo di Fibbiana, dove per la prima volta fa tappa la storica “Pastasciutta Antifascista” di Casa Cervi. A partire dalle 19.30 e fino a tarda sera sarà infatti possibile gustare la pastasciutta gratuitamente (le bevande sono a pagamento), proprio come fece papà Cervi. Oltre alla pasta saranno disponibili a prezzi molto contenuti altri prodotti. È una grande festa che si tiene da molti anni il 25 luglio presso l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico

(Reggio Emilia) e da alcuni anni in diverse parti d’Italia. Una ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà,

giustizia e democrazia voluta inizialmente dalla famiglia Cervi.